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Происшествия 5 ноября 2026 08:48

Минувшей ночью над Россией перехвачено 496 вражеских БПЛА

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496 вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 4 ноября до 8.00 5 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 496 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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