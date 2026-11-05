«Хромые кони»: вы удивитесь, куда занесло британские спецслужбы. Опять в Казань!

«Не чак-чаком оказалась славна Казань в продолжении главного британского детектива современности» Жамиль Салимгареев Корреспондент «Татар-информа»

Люблю «Хромых коней». Сериал Slow Horses написан по мотивам серии романов Мика Геррона Slough House. Это шпионский триллер о специальном отделе MI5, куда ссылают самых неудачливых и незадачливых представителей британских спецслужб. Проблема мигрантов, коррупция, политическая сатира – в сериале всего этого в избытке. Геррона справедливо считают достойным продолжателем традиций Яна Флеминга и его романов про Джеймса Бонда, однако не это стало причиной для написания данных заметок. А упоминание одного города, многонационального и многоконфессионального. Наверное, вы уже понимаете, о чем идет речь.

ЧВК «Конни» и уроки истории

Но перед тем как мы окунем читательскую макушку в омут по-настоящему британского жанра, а именно иронического детектива, хочется поделиться одним наблюдением. Все чаще в последние месяцы мне встречаются удивительные примеры, когда тема России так или иначе всплывает в зарубежных медиа самым неожиданным образом. И ведь всегда интересно, какими нас видят со стороны.

Так, в свежей части перезапуска видеоигровой серии Call of Duty: Modern Warfare (в неофициальном переводе – «Зов долга: Современная война») нам показали известного датского артиста Мадса Миккельсена в роли министра обороны РФ, который параллельно руководит частной военной компанией, по совпадению или нет носящей имя одного небезызвестного лабрадора – «Конни». Ручные псы «Лучника» (позывной персонажа Миккельсена) по сюжету игры развязывают настоящую гражданскую войну между КНДР и Южной Кореей, да и сам он не отсиживается в стороне, лично встречая в бункере молодого, миролюбивого и сомневающегося Ри Сын Хо, наследника почившего главы Северной Кореи. Личность российского министра в игре тоже не раскрывается, фанаты лишь строят догадки, но в данном случае никакого отношения к реальным именам здесь нет – все крутится вокруг Владимира Макарова, главного антагониста оригинальной серии Modern Warfare.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Фото пользователя M12RUS из социальной сети X*

Сюжет кажется довольно фантастическим, и иногда в нем прямо читается ирония над всей ситуацией. Например, в первой же миссии, играя за южнокорейского солдата Пака, вы будете следовать приказам лейтенанта Уэста (то есть «Запада»). Однако внимания человека, который далек от компьютерных игр, достоин не галлюцинирующий голливудскими штампами сюжет о «злых русских», а лишь одна конкретная сцена, или даже монолог в финале, где «Лучник» преподает небольшой урок истории легендарному протагонисту серии капитану ВС Великобритании Джону Прайсу.

«Корея была испытательным полигоном. Всего шесть зарядов (имеются в виду заряды условного оружия массового поражения, – прим. Т-и), представь, что мы могли бы сделать шестью тысячами [зарядов]? Украина. Потом Польша. Вся Европа. <…> Нет никакой цикличности, есть лишь одна прямая. Она ведет к новой Российской империи, к настоящей России. Ты плохо знаешь историю».

Любопытный кивок, вам не кажется? В подобные игры не играют ради сюжета, и сама история, где есть очевидно злые и очевидно добрые, ощущается как бульварщина. Но именно так новостной сюжет становится мемом – конечно же, о тех самых «злых русских».

Заказное убийство в третьей столице

В шестом сезоне «Хромых коней», последний эпизод которого вышел в конце октября, ушли глубже и зажгли на «нагло-саксонской» карте российских городов еще одну звездочку. И не чак-чаком или тюбетейками оказалась славна Казань в продолжении главного британского детектива современности, а – внезапно – заказным убийством (очевидно, вымышленным), которое совершили британские спецслужбы (очевидно, вымышленные) на территории третьей столицы – самой что ни на есть настоящей. Согласно завязке главного конфликта всего сезона, кто-то совершил в столице Татарстана успешное покушение на некую Анну Петровну. Все обвинения обеих сторон списали на агента MI5, которая уже пять сезонов как мертва, – Сид Бейкер (Оливия Кук).

Если сначала убийство «Анны П. из Ростова» (тоже намек для политизированного зрителя) нам подают как убийство оппозиционного политика, то в конце выясняется, что Анна П. была сотрудницей ГРУ, ликвидацию которой организовала лично директор MI5.

Глава MI5 изучает досье Анны Петровны Скриншот четвертого эпизода шестого сезона сериала

Оцените иронию. Что будет с руководителем секретной службы Ее Величества, который организует несогласованную с Ее же Величеством операцию по устранению агента чужой страны на территории чужой страны? А если тем более это русский агент в России? А если вся эта операция еще и организована по несчастливому совпадению на российские деньги? Вот и весь цимес шестого сезона, выход из которого найдется довольно изящный и, насколько это возможно, справедливый по отношению к обеим сторонам холодного конфликта.

В этой партии будут «Новичок», плохой русский, не самый плохой русский, довольно хороший русский (и речь не только об акцентах), отсылки на ту же Call of Duty (фраза «Ни слова по-русски») и даже предположительно дочь оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Никаких официальных подтверждений последнему нет, но в прошлом году артистка поделилась, что ее дочь Оливия сыграла в третьем сезоне «Хромых коней». Поскольку в титрах третьего сезона имени Оливии нет, в отличие от титров шестого, вывод напрашивается.

Персонажа по имени Анна (дочь представителя ГРУ в Британии) исполнила Оливия Гарифуллина Скриншот шестого эпизода шестого сезона «Хромых коней»

Вот так список русских городов на британской карте мира расширился до трех, и не удивительно, что третьим оказалась именно Казань. Даже закономерно. Речь не о зарегистрированном статусе столицы Татарстана, а о том, что в эпилоге «Кванта милосердия» (2008), второй части франшизы «007» с Дэниелом Крейгом, главный герой посещает заснеженную Казань. А ведь началось все с камаловских гастролей 20-летней давности!

Кони хромают безукоризненно

Нет нужды пересказывать весь сюжет сериала, в конце концов «Хромые кони» – это просто отличный детектив, который даже спустя шесть сезонов удерживает внимание и интерес зрителей. Так что не лишайте себя удовольствия, перечитывая спойлеры на Википедии из-за одного только упоминания в нем Казани. Последний сезон поднимает планку всего сериала до невероятных высот: пикантная тема конфликтов и тайных союзов секретных служб государств дополняют все более глубокие характеры как главных, так и второстепенных героев, трагические расставания, неожиданные возвращения и крепчайший саспенс. Чего стоит выжимающий досуха финал!

Но самое главное – «Хромые кони» остаются верными себе. Это все та же деконструкция классического шпионского триллера о секретных агентах на службе Ее Величества, рассказанная на личном уровне. Три поколения британских службистов: дед, отец и сын – и каждый хранит свои тайны, играет по своим правилам (по-московски или по-лондонски), защищает свои ценности.

В красном платье – Анна Скриншот шестого эпизода шестого сезона «Хромых коней»

Периодические появления Хьюго Уивинга, ежесерийный перформанс Гарри Олдмана, почти камео Джонатана Прайса, удивительные находки кастинга вроде Джека Лаудена – это один из тех сериалов, которые лучше смотреть в оригинале, была бы только возможность оформить подписку на яблочный стриминговый сервис. Не изменяя традициям, сезоны «Хромых коней» выходят каждый год, и уже в седьмом, согласно тизеру, в Лондон заявится не кто-нибудь, а сам глава ГРУ Vassily Rasnokov. Седьмой сезон снят, восьмой уже снимают, но дальше – неизвестно, так как следующий роман о злоключениях сотрудников Slough House Мик Геррон еще не закончил.

Глава MI5 в исполнении Кристин Скотт Томас на допросе по превышению своих полномочий Скриншот эпизода шестого сезона «Хромых коней»

Жамиль Салимгареев – корреспондент информационного агентства «Татар-информ». Отписывает мероприятия разной важности, любит задавать умозрительные вопросы и поглощает культуру в самых неприглядных ее формах. Мечтает однажды превратить заметки в телефоне в роман, который спустя сто лет кто-нибудь да оценит.