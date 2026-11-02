В Агрызе детям-сиротам и участникам программы аренды жилья передали квартиры

Фото: пресс-служба Агрызского района РТ

Будущим жильцам трех новых домов на улице Ометова в Агрызе вручили ключи от квартир. Двухэтажные одноподъездные здания на восемь квартир каждое построили за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе Татарстана по республиканской программе социальной ипотеки, сообщает пресс-служба района.

В новых домах будут жить дети-сироты и участники программы «Арендное жилье». Всего в зданиях 24 квартиры: 21 однокомнатная и три двухкомнатные. Все они сданы с чистовой отделкой. В квартирах установлены двухконтурные котлы отопления, сантехника, газовые плиты, газоанализаторы и счетчики воды, газа и электроэнергии.

С 2005 года Госжилфонд обеспечил жильем более 7,7 тыс. детей-сирот. В 2025 году им передали 450 однокомнатных квартир. Из них 189 находятся в Казани, 145 – в Зеленодольске, 17 – в Апастовском районе, по 16 – в Елабуге, Сабинском и Тукаевском районах, 11 – в Мамадыше. Остальные квартиры распределили по другим районам республики.

Фото: пресс-служба Агрызского района РТ

В 2026 году в Татарстане планируют бесплатно обеспечить жильем за счет государства еще 641 ребенка-сироту. Эта работа входит в число задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение обеспеченности жителей жильем.

Программу «Арендное жилье» реализуют в Татарстане с 2014 года по поручению Раиса республики Рустама Минниханова. За это время Госжилфонд передал гражданам и предприятиям более 5,5 тыс. квартир.

Арендные дома строят как в крупных городах, так и в районных центрах. Такая программа помогает привлекать в районы востребованных специалистов, в том числе врачей, учителей и тренеров.