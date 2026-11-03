Загретдинов представил РТ в обновленном Всероссийском родительском комитете

Председатель Союза отцов Татарстана Адель Загретдинов представил республику в обновленном составе Всероссийского родительского комитета. Первое заседание прошло во Всероссийском детском центре «Орленок» с участием 55 человек из 35 регионов страны, представляющих все восемь федеральных округов, в том числе 19 председателей региональных родительских комитетов, сообщает Российское общество «Знание».

Участники избрали председателя и секретаря комитета, рассмотрели план работы на 2026–2028 годы и обсудили вопросы воспитания и безопасности детей. Загретдинов возглавляет Региональную общественную организацию Республики Татарстан «Союз отцов» с 2018 года, а с 2022 года является председателем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в РТ. Он также учредил благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях».

Под его руководством региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов реализует ежегодную программу из более чем 50 межрегиональных и всероссийских мероприятий с общим охватом свыше 2000 участников, ведет работу по защите прав семей с детьми-инвалидами (за три года обработано более 2000 обращений). Фонд «Сила в детях» оказывает всестороннюю помощь таким семьям, организует инклюзивные мероприятия и социальные проекты. Среди наград Загретдинова – премия Президента Татарстана (2021), благодарность Кабмина РТ, благодарственные письма региональных ведомств и Президента России.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, приветствуя участников, остановился на защите несовершеннолетних от вовлечения в противоправную деятельность через интернет.

«Детей все чаще пытаются вовлечь в мошеннические схемы и противоправную деятельность, используя методы психологического воздействия и манипуляции. И здесь принципиально важно понимать: ребенок, оказавшийся под влиянием злоумышленников, прежде всего становится жертвой обмана. Поэтому я предлагаю Всероссийскому родительскому комитету рассмотреть возможность введения коллективного соглашения между школой и родительским сообществом по вопросам цифровой безопасности», – сказал он.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обозначил приоритетные направления работы комитета.

«Мы провели ротацию Всероссийского родительского комитета, и уже подписан соответствующий приказ. Важно, что стало больше представителей разных регионов. Сегодня мы проводим первое заседание обновленного состава. Нам предстоит выбрать председателя и обсудить текущие вопросы образовательной повестки, которые беспокоят родителей. Один из таких вопросов – воспитание. Задача комитета – создавать возможность доносить до родительского сообщества задачи системы образования по формированию мировоззрения детей и информировать о существующих механизмах. И необходимо, чтобы родители были нашими союзниками в этой работе», – отметил он.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что за два года комитет стал важной площадкой для диалога между семьей, школой и государством.

«Родительские комитеты работают во всех 89 регионах России, помогают семьям реализовывать инициативы, участвуют в обсуждении вопросов воспитания. Наша задача – не просто объединить родителей в комитеты, а сделать так, чтобы каждый чувствовал: его мнение имеет значение, его идеи могут быть реализованы, а в сложной ситуации он может рассчитывать на поддержку», – отметил Древаль.

Переизбранный председателем комитета на второй срок Константин Федоренко поблагодарил коллег за доверие.

«За два года мы убедились, насколько важен прямой диалог с родительским сообществом. Родители видят, с какими трудностями сталкиваются семьи, предлагают решения и сами становятся авторами полезных инициатив. Наша задача – поддерживать эту активность, укреплять взаимодействие с регионами и добиваться того, чтобы предложения родителей находили практическое воплощение», – сказал он.

Участники рассмотрели план работы на 2026–2028 годы. Среди приоритетов – развитие системы родительских комитетов на школьном, муниципальном и региональном уровнях, поддержка инициатив семей, совершенствование форматов родительских собраний, обмен успешными практиками и повышение вовлеченности родителей в жизнь образовательных организаций.

Заседание стало частью программы для обновленного состава, организованной Российским обществом «Знание» в рамках Всероссийского форума «Большие смыслы» в ВДЦ «Орленок». С 1 по 3 ноября участники работают над стратегией развития родительского сообщества и обмениваются опытом; к программе присоединились представители родительских комитетов Абхазии и Южной Осетии.