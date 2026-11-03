Топилин передал реабилитационному центру в Казани тренажеры для участников СВО

фото: официальный портал "Единой России"

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин передал комплекс тренажеров Республиканскому лечебно-реабилитационному центру на базе Городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова в Казани. Оборудование изготовлено на казанском производственном объединении «Зарница», согласно информации, размещенной на официальном портале «Единой России».

Ранее депутат обратился к председателю Совета директоров предприятия, депутату Госсовета Артуру Абдульзянову с предложением оказать содействие в оснащении центра современными тренажерами. Руководство предприятия инициативу поддержало. В передаче оборудования также приняли участие представители Министерства здравоохранения РТ и Государственного фонда «Защитники Отечества».

Комплекс включает четыре специализированных тренажера, предназначенных для восстановления когнитивных функций, двигательных и бытовых навыков, а также подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному управлению автомобилем. Оборудование позволяет тренировать память, внимание и скорость реакции, отрабатывать навыки посадки и высадки из автомобиля, управления транспортным средством и адаптации к повседневной жизни.

фото: официальный портал "Единой России"

«Для нас принципиально важно, чтобы помощь участникам специальной военной операции была комплексной – это и лечение, и восстановление, возвращение человека к самостоятельной и полноценной жизни. Именно поэтому мы выступили с инициативой передачи реабилитационному центру такого комплекса», – отметил Топилин.

Депутат поблагодарил Абдульзянова и коллектив предприятия «Зарница», которые откликнулись на обращение. «Сегодня мы передаем оборудование, которое будет помогать нашим защитникам восстанавливать утраченные навыки, возвращать уверенность в своих силах», – подчеркнул он.

Топилин напомнил, что всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей является одним из безусловных приоритетов «Единой России». «В Народной программе «Единой России» особое внимание уделено совершенствованию системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и возвращению ветеранов боевых действий к активной жизни. Важно, чтобы эти задачи воплощались в конкретных делах на местах. Передача оборудования – один из таких примеров. Здесь объединились усилия депутатского корпуса, татарстанского предприятия и медицинского сообщества ради общей цели – помочь нашим бойцам», – акцентировал парламентарий.

Председатель Совета директоров ПО «Зарница» Артур Абдульзянов отметил, что предприятие развивает собственную линейку реабилитационного оборудования, ориентированного на восстановление практических навыков и повышение самостоятельности пациентов. «Когда Максим Анатольевич обратился к нам с предложением помочь в оснащении реабилитационного центра, мы поддержали эту инициативу», – сообщил депутат Госсовета.

фото: официальный портал "Единой России"

По его словам, для предприятия это возможность применить накопленные инженерные и производственные компетенции для решения важной социальной задачи. «Мы разрабатываем оборудование, которое помогает людям после тяжелых травм вновь осваивать привычные действия. Надеемся, что переданный комплекс станет эффективным инструментом в работе медицинских специалистов и поможет нашим защитникам быстрее возвращаться к активной жизни», – отметил Абдульзянов.

В ходе посещения центра Топилин также ознакомился с организацией медицинской реабилитации, условиями восстановления пациентов и возможностями применения современных технологий в лечении участников СВО. Участники мероприятия обсудили дальнейшее взаимодействие медицинских учреждений, фонда «Защитники Отечества», органов власти и предприятий республики по вопросам комплексной реабилитации ветеранов.