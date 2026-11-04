Помощь, которая объединяет: как ДОСААФ в Татарстане помогает участникам СВО

В День народного единства ДОСААФ России по РТ рассказывает, как общество сплотилось для помощи участникам СВО. Татарстанское отделение организации на постоянной основе собирает гуманитарные грузы, помогает ветеранам вернуться в мирную жизнь и заботится о семьях бойцов. О том, как организация встречает праздник, – в материале «Татар-информа».





«Большое общее дело складывается из маленьких поступков»

Для ДОСААФ России по РТ День народного единства – праздник, который объединяет и напоминает, что страна – это прежде всего общество, в котором помогают друг другу и вместе строят общее будущее.

«Для организации этот день имеет особое значение. ДОСААФ объединяет людей через спорт, обучение, патриотическое воспитание и добровольческую помощь. Когда кто-то помогает семье военнослужащего, поддерживает бойца, проводит занятие для детей – он укрепляет единство не словами, а делом. Праздник нужен, чтобы помнить простую вещь: большое общее дело складывается из маленьких поступков. Помочь, поддержать, передать нужное, стать волонтером – важен каждый такой шаг», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе организации.

И это единство не остается только на словах – оно каждый день проявляется в сборах гуманитарных грузов для участников СВО. На войне нужно всё, что помогает выжить, лечиться, быть на связи и просто держаться: дроны, транспорт, генераторы, лекарства, доски и гвозди, утеплители, теплые носки и даже кофе.

В одном из последних гуманитарных конвоев ДОСААФ России по РТ отправил бойцам квадроциклы, автомобиль УАЗ, мотоциклы, средства связи и беспилотники различных модификаций.

«Эти вещи расширят возможности оперативной доставки людей и грузов по труднодоступным участкам, обеспечат устойчивую связь между подразделениями, а квадрокоптеры помогут в воздушной разведке, мониторинге обстановки, поиске и наблюдении. Важна каждая батарейка, каждый метр провода, деталь для ремонта и любая сумма на сбор. Вместе это помогает людям выжить, выдержать испытания и вернуться домой», – уточнили в ДОСААФ России по РТ.

Помощь получают части, в которых служат татарстанцы, – это «Алга», «Тимер» и «Батыр», а также танковый батальон имени Героя России Дамира Исламова и артиллерийский батальон имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

«Формирование и отправка конвоя – результат слаженной работы разных поколений»

ДОСААФ России по РТ с первых месяцев спецоперации готовит, собирает, отправляет и доставляет необходимое на передовую. Отделения организации в городах и районах тесно сотрудничают с администрациями, школами, различными клубами и волонтерскими организациями. Вместе с ними они собирают помощь и передают ее подразделениям – сразу, как только у них возникает потребность.

Вместе с вещами в составе гуманитарного груза нередко передают письма и рисунки. Как правило, они не адресованы конкретному человеку, а предназначены всем, кто находится в зоне СВО.

«Такие письма и детские рисунки имеют особую ценность: они подтверждают, что о наших защитниках помнят, их поддерживают и ждут дома. Для военнослужащих это не просто бумага, а частичка дома, тепла и искренней благодарности. Такие знаки внимания поднимают боевой дух и придают сил в непростых условиях», – отметили в организации.

Помимо писем, школьники и курсанты организаций ДОСААФ в Татарстане помогают плести маскировочные сети, а также участвуют в погрузке помощи для бойцов. Формирование и отправка конвоя – результат слаженной работы разных поколений.

«Такая забота возвращает уверенность в том, что жизнь продолжается»

Материальная поддержка семей бойцов, рассказывают в ДОСААФ России по РТ, закрывает их самые необходимые потребности – например, лекарства, продукты, теплые вещи. Для семьи это реальная помощь в отсутствие отца и мужа, а для бойца – уверенность, что его близким помогут.

На сегодняшний день более 80 участников СВО получили поддержку со стороны организаций ДОСААФ России по РТ. Под патронажем остаются около 160 членов семей участников СВО и ветеранов. А для тех, кто уже отдал долг Родине, работают программы для возвращения в мирную жизнь.

«Задача организации – сохранить связь с теми, кто выполнял и выполняет свой долг перед Родиной, поддержать их и создать условия для полноценного возвращения к мирной жизни. Работа эта не всегда выражается в крупных материальных проектах или масштабных мероприятиях. Зачастую именно простые человеческие поступки, внимание и своевременная помощь имеют особое значение для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – рассказали в пресс-службе ДОСААФ России по РТ.

Помощь семьям – самая разная: кому-то делают скидку на обучение вождению или обучают бесплатно, кому-то помогают добраться до больницы или решить бытовые вопросы, помогают по хозяйству. Отдельное направление помощи действует для ветеранов СВО – это программа обучения водителей категории «В» на автомобилях с ручным управлением.

«Участники СВО переобучаются, получают права на управление автомобилем и новую профессию. Это не просто документ или навык – это шанс снова почувствовать себя нужным, самостоятельно зарабатывать, планировать будущее и вернуться к обычной жизни. А моральная поддержка помогает не потерять себя, когда люди помнят о тебе, помогают, верят в тебя, дает возможность легче справляться с трудностями и не замыкаться в себе. Такая забота возвращает уверенность в том, что жизнь продолжается и в ней есть место для новых целей», – рассказали в пресс-службе организации.

В начале 2027 года ДОСААФ России исполнится 100 лет. Для страны и республики это не просто дата в календаре, а тысячи поднятых в небо курсантов, сотни тысяч подготовленных специалистов, десятки фронтовых конвоев и поколения людей, для которых слова «Родина», «долг» и «товарищ» никогда не были пустым звуком. Татарстанское отделение встречает вековой юбилей в ежедневной работе и собирает новые гуманитарные грузы для фронта.