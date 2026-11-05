Россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня в 2027 году

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В 2027 году россиян с пятидневной рабочей неделей ждут четыре сокращенных рабочих дня. Их продолжительность будет на один час меньше обычной, сообщила директор Департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня. На один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября», – сказала она в беседе с РИА Новости.

Первый сокращенный рабочий день придется на 20 февраля. В эту субботу россиянам предстоит выйти на работу в связи с переносом выходного на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому праздничные выходные продлятся три дня – с 21 по 23 февраля.

Остальные предпраздничные дни будут непосредственно предшествовать государственным праздникам. Так, 30 апреля станет сокращенным рабочим днем перед Праздником Весны и Труда, 11 июня – перед Днем России, а 3 ноября – перед Днем народного единства.

При стандартном восьмичасовом рабочем графике продолжительность смены в указанные даты составит семь часов.