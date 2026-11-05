Балтусова: зарубежные коллеги интересуются опытом РФ по историческим поселениям

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зарубежные эксперты проявляют интерес к российскому опыту управления историческими поселениями, особенно к законодательным подходам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила программный директор форума «Ребус», помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

«Нам, конечно, всегда интересен зарубежный опыт, поэтому на все форумы мы приглашаем зарубежных коллег. Законодательство у нас в России одно, но даже у всех наших регионов разные подходы и разный опыт. В зарубежных странах свое законодательство и свой опыт», – сказала Балтусова, отвечая на вопрос «Татар-информа».

По ее словам, организаторы форума внимательно изучают практики других стран, например, Турции и Азербайджана, но не всегда копируют их.

«Баку, например, очень интересный опыт, мы его в свое время пытались повторить в Татарской слободе, но в силу наших условий здесь мы этого не стали делать, было принято решение не копировать чужой опыт, а идти своим путем», – пояснила она.

В свою очередь руководитель организационной группы форума Мария Яшенкова отметила, что зарубежные коллеги в первую очередь интересуются российским законодательством в этой сфере.

«Зарубежные коллеги этим очень интересуются, как мы решаем этот вопрос. На самом деле в России одни из самых, наверное, развитых сейчас программ работы с историческими поселениями», – подчеркнула Яшенкова.

Она добавила, что в этом году около половины программы форума посвящено опыту столицы Татарстана.