Васильева: У Казани есть история взаимосвязи духовного и светского образования

Ольга Васильева, архивный снимок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанском федеральном университете сегодня открылась Всероссийская научная конференция «Казань как центр светского и духовного образования в истории Российского государства». В ней принимают участие представители научных школ и ученые из 47 регионов России, сообщила журналистам президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Эта конференция посвящена Казани как центру светского духовного образования в истории Российского государства. Выбор Казанского университета неслучаен, потому что Татарстан – это пример того, как разные языки, культуры, религии всегда существовали мирно. Здесь есть история взаимосвязи духовного и светского образования», – заявила она.

По словам Васильевой, конференция важна еще и тем, что в этом году в Татарстане отмечается 150-летие местного высшего педагогического образования. «Здесь будут соединены два направления – история духовного образования и науки о педагогике. История светского духовного педагогического образования Татарстана представляет собой часть истории отечественного образования, всех образовательных институтов, которые есть в России», – пояснила она.

Васильева подчеркнула, что изучение духовного образования и духовного наследия – это не только обращение к прошлому, но и возможность глубже понять историческое основание современного общества, укрепить научную базу педагогического исследования и обеспечить преемственность культуры интеллектуального развития России.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева добавила, что Казанский университет известен в том числе духовно-нравственным становлением многих своих студентов. «И сегодня мы говорим о Казани как о центре светского и духовного образования в истории России. История государства – это в том числе история ученых, которые прокладывают эту дорогу», – сказала она.

Заместитель Премьер-министра РТ также отметила, что конференция носит междисциплинарный и мультидисциплинарный характер, что важно для современного мира.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в свою очередь заметил, что Казань, став местом проведения этой конференции, демонстрирует значимость в научной среде и в просветительском направлении.

«Казанский университет и Казанская духовная академия в свое время были движущей силой этого края, которая во многом определила движение нашей страны на восток. И люди здесь набирались сил и знаний для того, чтобы проводить линию Российского государства в мирном, добром направлении, по которому сегодня движется Россия», – выразил уверенность он.

Ректор КФУ Ленар Сафин подчеркнул, что Казанский университет всегда был заинтересован в подготовке таких педагогов, которые сегодня создают историю России. «И значение Казани в истории России всегда было велико. Это место встречи двух начал – Запада и Востока», – сказал он.

Всероссийская научная конференция «Казань как центр светского и духовного образования в истории Российского государства» проходит в столице Татарстана с 2 по 4 ноября. Ее участниками стали ученые, краеведы, аспиранты и студенты, представляющие научные школы и общественные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Владивостока, Иркутска, Абакана, Якутска и других городов России.

Конференция посвящена объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России и проводится в рамках научно-исследовательского проекта «Государственно-конфессиональные отношения в России: история и вектор развития».