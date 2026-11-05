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Общество 5 ноября 2026 07:00

Первые в России стоянки для роверов создали в Иннополисе

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Первые в России стоянки для роверов создали в Иннополисе
Фото: пресс-служба Иннополиса

В Иннополисе создали две первые в России специализированные стоянки для роверов (роботов-доставщиков). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадки для парковки роботов в двух местах оборудовала мэрия Иннополиса совместно с владельцем роверов – компанией «Яндекс». Рядом повешены таблички с надписью: «Соблюдайте тишину, роботы отдыхают».

Фото: пресс-служба Иннополиса

Одна из локаций находится на улице Спортивная. Прежде именно здесь часто парковались беспилотные доставщики, из-за чего местные жители называли это место в разговорах между собой «парковкой роверов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане и еще 33 регионах России введен экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков.

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#Роботы #беспилотники #доставка еды #иннополис #парковка
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