Первые в России стоянки для роверов создали в Иннополисе

Фото: пресс-служба Иннополиса

В Иннополисе создали две первые в России специализированные стоянки для роверов (роботов-доставщиков). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадки для парковки роботов в двух местах оборудовала мэрия Иннополиса совместно с владельцем роверов – компанией «Яндекс». Рядом повешены таблички с надписью: «Соблюдайте тишину, роботы отдыхают».

Фото: пресс-служба Иннополиса

Одна из локаций находится на улице Спортивная. Прежде именно здесь часто парковались беспилотные доставщики, из-за чего местные жители называли это место в разговорах между собой «парковкой роверов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане и еще 33 регионах России введен экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков.