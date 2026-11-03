В День народного единства в ЦУМе покажут достижения Нижнекамска

В День народного единства в Казани представят историю, энергию, достижения и культурное многообразие Нижнекамска. В Центре уникального мастерства 4 ноября откроется программа «Славься, Нижнекамск: карта великих свершений», сообщил мэр города Радмир Беляев в своем канале в МАКС.

«С 10:00 до 18:00 там будут работать выставки, творческие площадки, ярмарка, молодежные проекты, интерактивные зоны для детей и концерт. В атриуме ЦУМа откроется выставка «Многоцветие культур». Коллективы Дома дружбы народов Нижнекамска познакомят гостей с традициями народов, которые живут в нашем городе», – написал Беляев.

Особое событие – открытие павильона «Маленькая Якутия», продолжение дружбы и сотрудничества Нижнекамска с Якутском. На втором этаже ЦУМа будут работать тематические пространства, посвященные творчеству, достижениям города, детству и землякам. Завершится программа концертом в 16:00.

«Дорогие земляки и все, кто любит наш город или хочет с ним познакомиться ближе, ждем вас 4 ноября в ЦУМе! Покажем, чем живет Нижнекамск в свои 60 лет!» – добавил мэр.