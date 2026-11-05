КГМУ и ВМА Минобороны будут вместе готовить военных медиков

Казанский государственный медицинский университет и Военно-медицинская академия Минобороны РФ будут совместно готовить кадры и развивать реабилитацию. Об этом стало известно во время рабочей поездки делегации от Татарстана в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В состав делегации вошли ректор КГМУ Айрат Фаррахов, вице-премьер РТ Александр Лапин, депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов. Во время визита руководитель Казанского ГМУ совместно с членами делегации навестил проходящих лечение военнослужащих. Земляков-татарстанцев поздравили с Днем народного единства и передали им памятные сувениры и угощения из республики, сообщает пресс-служба КГМУ.

«Сотрудничество с Военно-медицинской академией открывает новые горизонты для нашего университета. Мы объединяем научно-образовательный потенциал для совместных исследований, обмена опытом и качественной подготовки медицинских кадров. Наш безусловный приоритет сегодня — консолидация усилий в сфере разработки программ реабилитации и оказания всесторонней медицинской помощи тем, кто самоотверженно защищает суверенитет нашей страны», — отметил Фаррахов.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что в Казанском государственном медицинском университете возрождают военную кафедру. Она прекратила свое существование в 2008 году, однако теперь это направление будет иметь новый формат.