В России упростят оформление общего имущества садоводческих товариществ

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Правительство России одобрило законопроект Росреестра, предусматривающий упрощение оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму, сообщили в Росреестре Татарстана.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон № 217-ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества. Нововведения позволят сократить временные и финансовые затраты садоводов, а также упростить передачу общего имущества в пользование другим лицам и организациям. Это, в частности, актуально при проведении социальной газификации СНТ.

К общему имуществу товариществ относятся земельные участки общего пользования, за исключением садовых участков, а также расположенные на них дороги, инженерные коммуникации, площадки для сбора отходов, спортивные объекты и другие сооружения.

Сейчас созданное или приобретенное общее имущество СНТ передается в общую долевую собственность садоводов. Однако для оформления прав необходимо провести общее собрание членов товарищества, определить размеры долей и зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Законопроект предусматривает автоматическое возникновение права общей долевой собственности после постановки имущества на кадастровый учет. Таким образом, садоводам не потребуется проводить собрание или обращаться в уполномоченные органы для оформления недвижимости.

«Законопроект позволит устранить излишние административные процедуры. Право садоводов на общее имущество СНТ будет возникать автоматически – после его постановки на кадастровый учет, как это предусмотрено для общего имущества в многоквартирных домах», – отметил руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

По словам председателя правления Союза садоводов Татарстана Ильи Слесарского, закрепление права собственности на общее имущество также облегчит участие товариществ в республиканских программах субсидирования реконструкции систем водоснабжения и площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Эти программы инициированы Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Также это поможет преодолеть возникающие проблемы с газификацией садоводческих товариществ», – прокомментировал Слесарский.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в регулировании границ СНТ при включении в их состав новых участков. Для этого потребуется согласие собственников земли, которое товарищество планирует включить в свои границы.

Такая мера позволит защитить права владельцев участков и снизить риск оспаривания проектов межевания территории и решений общих собраний, в том числе связанных с возложением на новых участников обязанности по содержанию общего имущества.