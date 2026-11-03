Шиномонтаж в Набережных Челнах за год подорожал на 20%

Средняя стоимость комплексного шиномонтажа в Набережных Челнах для колес диаметром R-14 и R-15 составляет 2 750 рублей. В эту услугу входят снятие, установка и балансировка четырех колес. Владельцам автомобилей с более крупными колесами R-17 придется заплатить в среднем 4 000 рублей, сообщают «Челнинские известия».

Цены на сезонную смену шин различаются в зависимости от сервиса. Комплексный шиномонтаж для R-14 и R-15 предлагают за 2 500–3 000 рублей, для R-17 – за 3 900–4 100 рублей.

Если у автомобилиста есть второй комплект колес на дисках, переобуть машину можно дешевле. Снятие и установка четырех колес без балансировки обойдутся в среднем от 1 800 рублей для R-14 и от 2 900 рублей для R-17.

За год шиномонтаж заметно подорожал. Прошлой осенью комплексная замена колес R-14 стоила в среднем от 2 000 до 2 520 рублей. Таким образом, цены выросли примерно на 20%.

По сравнению с весной этого года стоимость услуги для R-14 также увеличилась: тогда комплексный шиномонтаж обходился в среднем в 2 580 рублей. К настоящему времени цена выросла еще на 6–7%.