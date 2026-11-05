41-летний Роналду объявил об уходе из сборной Португалии

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии.

Сообщение об этом он опубликовал в социальной сети, отметив:

«Португалия навсегда останется во мне».

41-летний Роналду дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеском матче с Казахстаном (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

За сборную Португалии он провел 234 матча, в которых забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

В составе национальной команды Роналду стал чемпионом Европы (2016), а также дважды победителем Лиги наций УЕФА — в сезонах 2018/2019 и 2024/2025.