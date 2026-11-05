ВС РФ поразили вражеский логистический терминал и электроподстанцию

Вооруженные Силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов поражены логистический терминал «Новая почта» в н.п. Новый Коротыч Харьковской области, а также электроподстанция в Днепропетровской области. Кроме того, в акватории Черного моря, к юго-западу от Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом, говорится в сообщении.

