Голосование за логотип и гимн молодежи Татарстана продлено до 20 ноября

Народное голосование за визуальный образ «Молодежь Татарстана» – «Татарстан яшьләре» и гимн молодежи республики продлено до 20 ноября включительно. Победителей двух конкурсов объявят и наградят на Республиканском форуме «Наш Татарстан» в конце ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Согласно полученной информации, решение о продлении принято из-за высокого интереса к конкурсам и активного участия жителей в голосовании. На сегодняшний день получено несколько тысяч заявок.

«Конкурс на создание визуального образа молодежи Татарстана и гимна молодежи республики вызывает большой интерес. Мы видим активное голосование в социальных сетях, уже поступило несколько тысяч заявок. Это нас радует. Вместе с тем понимаем, что не все желающие успели отдать свои голоса, поэтому приняли решение продлить голосование до 20 ноября. У каждого есть возможность выбрать понравившийся вариант логотипа и гимна. Ваше мнение очень важно для нас, и мы надеемся услышать голос каждого», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Принять участие в голосовании можно в сообществе ВКонтакте Минмолодежи РТ, выбрав понравившиеся работы в обоих конкурсах.

Голосование за логотип: https://vk.ru/wall-71695567_36801

Голосование за гимн Часть 1: https://vk.ru/wall-71695567_36600

Голосование за гимн Часть 2: https://vk.ru/wall-71695567_36601

Голосование за гимн Часть 3: https://vk.ru/wall-71695567_36602

Итоги подведут на форуме «Наш Татарстан», который объединит активную молодежь республики.

Конкурсы направлены на формирование узнаваемого визуального образа молодежи Татарстана и создание гимна, отражающего ее ценности и устремления. Поддержка молодежных инициатив и вовлечение молодых людей в общественную и творческую жизнь региона соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».