Швейцария ввела санкции против Минниханова и десяти татарстанских компаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Швейцария ввела ограничительные меры против Раиса Татарстана Рустама Минниханова, десяти компаний, зарегистрированных в республике, и еще двух связанных с регионом лиц. Санкционный список расширен в связи с присоединением конфедерации к 21-му пакету рестрикций Европейского Союза против России и Белоруссии. Документ опубликовал швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Помимо Рустама Минниханова, санкционный лист пополнили уроженец Татарстана генерал-майор российской армии Роман Демурчиев и бизнесмен Андрей Доронин – генеральный директор и совладелец чистопольского ООО «НТЦ Восток» (против него также введены рестрикции).

Из десяти компаний, против которых введены ограничительные меры, пять являются финансовыми учреждениями. Это банк «Аверс», Ак Барс Банк, Акибанк, Татсоцбанк и Энергобанк.

Помимо пяти банков и упомянутого выше чистопольского предприятия, санкции введены в отношении альметьевского ООО «Татнефть-Самара», елабужских ООО «Джошкуноз Алабуга» и ООО «СМЦ Алабуга», ООО «Джетс» из Иннополиса.

В общей сложности Швейцария добавила в санкционный перечень 192 юридических и 62 физических лица. Речь идет, в частности, о 33 банках, 17 иных финансовых организациях и криптофирмах, четырех аэропортах и двух портах, а также о пяти компаниях, зарегистрированных за пределами РФ. Среди оказавшихся под санкциями физлиц фигурируют в том числе министр спорта РФ Михаил Дегтярев и руководитель РЖД Олег Белозеров.

В отношении двух лиц, чьи имена не указаны, власти конфедерации решили не вводить рестрикции, оценив как внешнеполитические последствия, так и соображения юридического толка. «Однако оперативные меры, уже введенные в рамках 20-го пакета санкций, гарантируют, что торговые ограничения не будут обойдены», – заверили в SECO.

Вместе с тем Швейцария по примеру Евросоюза сняла санкции с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также с бывшего ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева. Кроме них, ограничения сняты с фирмы Redbird Corporate Services Ltd. и с умерших лиц – бывшего депутата Государственной Думы Юрия Швыткина и конструктора Александра Леонова.