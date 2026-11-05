Премьер Лаоса поинтересовался судьбой подаренных Татарстану слонов

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Премьер-министр Лаоса Салэмсай Коммасит во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым поинтересовался судьбой слонов Сахар и Удачи, которых ранее передали в Казанский зооботсад. Об этом сообщила в «Максе» руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Как отметила Галимова, общение пошло не по стандартному протоколу, поскольку руководство Лаоса живо интересуется судьбой слонов. Премьер-министру показали видео с животными.

Рустам Минниханов рассказал, что животные стали достоянием не только Татарстана, но и всей России.

«Ваши два великолепных подарка – слоны Сахар и Удача. Они на самом деле не только одно из больших достояний Татарстана, это достояние всей России. Очень много туристов едет», – сказал Раис республики.

«Счастливые!» – прокомментировал Премьер-министр, увидев кадры со слонами.

Галимова также отметила, что подарок Президенту России Владимиру Путину чувствует себя отлично.

Напомним, в 2025 году, к 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Владимиру Путину двух слонов для постоянного содержания в одном из зоопарков страны. Было принято решение безвозмездно передать животных Казанскому зооботаническому саду.

В июне 2026 года в Казань доставили двух самок лаосских слонов – пятилетнюю Сахар и четырехлетнюю Удачу.