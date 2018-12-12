В Казани стартовал чемпионат в сфере IT и IoT-технологий DigitalSkills 2018

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Казани открылся второй федеральный отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере IT и IoT-технологий (Интернет вещей – прим. Т-и) – DigitalSkills 2018. Состязания по 24 компетенциям собрали на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» более 200 участников из 14 стран мира.

Иностранные участники (45 специалистов) на DigitalSkills приехали впервые, среди них – не только конкурсанты, но и эксперты и обозреватели из Австралии, Франции, Гонконга, Китая, Кореи, Японии и Тайваня.

Показатели DigitalSkills – это демонстрация приоритетов Татарстана и России с точки зрения развития человеческого капитала, подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, выступая на церемонии.

Договор с союзом WorldSkills Russia на проведение федерального чемпионата в сфере информационных технологий у республики заключен на пять лет – DigitalSkills до 2023 года будет проходить на площадках Казани. Ежегодно будет увеличиваться масштаб форума и уровень конкурсантов, пообещал он.

В сравнении с первым DigitalSkills 2017 года на нынешнем чемпионате более чем в полтора раза выросло количество участников и компетенций. Республику Татарстан в 17 базовых компетенциях представляет делегация в составе 31 молодого специалиста.

Помимо основного конкурсного блока на чемпионате в этом году представлено еще 17 новых «презентационных» компетенций, которые могут войти в конкурсную программу в будущем. В их числе «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Интернет-маркетинг» и огромный блок профессий будущего FutureSkills – «Анализ защищенности от внешних угроз», «Интернет вещей», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» и «Облачные технологии».

Как и каждый чемпионат формата WorldSkills, DigitalSkills предполагает проведение состязаний среди юниоров. В Казань приехали 15 школьников в возрасте от 14 до 16 лет, которым удалось пройти строжайший конкурсный отбор. Чтобы выявить лучших, эксперты WorldSkills Russia провели специальное тестирование на цифровую грамотность среди 65 тыс. кандидатов. Юниоры будут соревноваться в трех компетенциях: «Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных приложений», «Машинное обучение и большие данные».

Во время проведения чемпионата на «Казань Экспо» будет работать специальная зона Try-a-Skill, на тренажерах и модуляторах которой каждый гость DigitalSkills сможет попробовать себя в сфере высоких технологий.

Центральным событием деловой программы чемпионата станет кейс-шоу в формате TED «Код успеха в цифровом мире». 14 декабря молодые профессионалы и стартаперы поделятся секретами успеха и расскажут о том, какие навыки в ближайшее десятилетие помогут стать востребованным специалистом и где им эффективно обучают.

Для справки.

DigitalSkills 2018 будет проходить в Казани с 12 по 16 декабря. Чемпионат является третьим всероссийским отраслевым первенством WorldSkills, в котором принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров. Партнерами и разработчиками компетенций выступили компании – лидеры отрасли: «Ростелеком», «Таттелеком», Infowatch, Autodesk, Fanuc, «Российский квантовый центр». Организаторы чемпионата – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительство РТ и союз WorldSkills Russia.

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