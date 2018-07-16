Казань может побороться за право проведения Олимпиады-2036

В Казани развита спортивная инфраструктура, город объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром, заявил глава ОКР.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Казань и Санкт-Петербург могут побороться за право проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«2024 и 2028 год уже заняты, Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты», — заявил Поздняков.

По его словам, уже можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года.

Соревнования могут принимать только города-миллионники, в которых ранее не проводилась Олимпиада, пояснил он.

Поздняков отметил, что в Казани хорошо развита спортивная инфраструктура, город объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром.

Заявку надо подать в 2028 году, сказал глава ОКР.