Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала «Абзацу», что сочетание диет с уколами для похудения может привести к бесплодию, особенно если процедуры сопровождаются критической потерей массы тела.

«Диеты в сочетании с уколами могут вести к бесплодию, особенно когда идет неадекватное снижение веса. При критическом снижении жировой массы иногда могут начаться проблемы с менструальным циклом и овуляцией, увеличивается выработка мужских гормонов – андрогенов. Жир – это депо женских гормонов эстрогенов. На фоне низкой жировой массы возникает дисбаланс между ними», – пояснила врач.

На репродуктивное здоровье негативно влияют низкожировые и низкокалорийные диеты, а также диеты из двух-трех продуктов без овощей и фруктов. Из-за дефицита важных компонентов ухудшается работа щитовидной железы и надпочечников, а снижение получаемого из еды холестерина вызывает сбой в выработке половых гормонов, добавила Барредо.