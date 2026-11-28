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В России постановлением Правительства РФ установлен единый тариф на электроэнергию для жителей садовых некоммерческих товариществ. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«К тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка: в городе, селе или межселенной территории», – пояснили в ведомстве.

Прежде понижающие тарифы применялись лишь при наличии коллективного договора с гарантирующим поставщиком. Теперь же единый тариф предусмотрен как для подобных случаев, так и для заключивших договор напрямую.

Таким образом, если раньше потребитель платил за электричество по тарифу для горожан или сельчан, то теперь для него его стоимость будет рассчитываться для него по меньшему тарифу, если в конкретном регионе предусмотрен такой тариф для дачников.

«Принятое решение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии», – выразили уверенность в Федеральной антимонопольной службе.

О планах ФАС ввести единый тариф на электричество для дачников стало известно в апреле этого года, о них сообщал «Татар-информ».