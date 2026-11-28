Директора татарстанской фирмы обвиняют в изготовлении поддельных платежных документов.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, установлено, что в 2024 году директор дорожно-строительной фирмы пытался скрыть уклонение от уплаты налогов и подделал платежные распоряжения, на основании которых перевел контрагентам 27 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, его уже отправили в суд на рассмотрение. На имущество директора наложен арест на сумму 37 млн рублей.