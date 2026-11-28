Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил держать на особом контроле вопросы эпизоотического благополучия в республике. Тема обсуждалась сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.

По словам Песошина, в России складывается напряженная ситуация с распространением особо опасных инфекций животных.

«Главам районов, Управления ветеринарии и Россельхознадзору необходимо усилить работу за выявлением и пресечением несанкционированных перемещений и реализации животных, усилить контроль за обеспечением животноводческими предприятиями биологической защиты», – сказал премьер-министр РТ.

Ввоз животных и кормов в республику будет допускаться исключительно по согласованию с Управлением ветеринарии и при наличии всех необходимых документов. Содействовать специалистам будет МВД.

«Ситуация сложная, поэтому нужно обратить особое внимание», – подытожил Песошин.