Труженица тыла Галина Бойцова из Зеленодольского района Татарстана 28 ноября отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Галина Павловна родилась 28 ноября 1931 года в селе Ходяшево Зеленодольского района ТАССР в семье колхозников. В годы Великой Отечественной войны работала почтальоном. В послевоенные годы получила среднее образование, трудилась швеей в ателье», – рассказали в пресс-службе.

Галина Бойцова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В настоящее время она проживает одна, ее навещает дочь Людмила Николаевна. Состояние здоровья труженицы тыла требует постоянной поддержки: она лежачая, плохо видит.