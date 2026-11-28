В Актанышской школе №1 провели урок ко Дню флага Татарстана
Фото предоставлено Лейсан Газизовой
В Актанышской школе №1 прошел тематический урок, посвященный Дню Государственного флага Республики Татарстан. Школьникам рассказали об истории одного из главных символов республики и значении его цветов.
Сначала учащиеся посмотрели сюжет телеканала ТНВ, после чего вместе с педагогом-организатором Алсу Хафизовой нарисовали флаг Татарстана и раскрасили его цветными карандашами.
День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный триколор. Его автор – народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Тавиль Хазиахметов.
Зеленый цвет символизирует весну и обновление, белый – чистоту, красный – энергию, силу и жизнь.
Фото предоставлено Лейсан Газизовой.