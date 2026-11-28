Сначала учащиеся посмотрели сюжет телеканала ТНВ, после чего вместе с педагогом-организатором Алсу Хафизовой нарисовали флаг Татарстана и раскрасили его цветными карандашами.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный триколор. Его автор – народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Тавиль Хазиахметов.

Зеленый цвет символизирует весну и обновление, белый – чистоту, красный – энергию, силу и жизнь.