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Четыре лебедя-шипуна (Cygnus olor, этот вид занесен в Красную книгу Татарстана) пока остаются на озере в Казанском парке победы. Почему происходят такие случаи, объяснила доцент кафедры географии и картографии Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Алла Аринина, сообщает пресс-служба вуза.

Специалист отметила, что в Казани лебеди-шипуны являются не только пролетным, но и гнездящимся видом. При этом они не боятся холодов как таковых, питаются подводными частями растений и прибрежной растительностью. Соответственно, их пребывание в гнездовом ареале ограничивает не понижение температуры, а замерзание водоемов.

«С ледоставом птицам становится невозможно прокормиться, их местообитание теряет свою относительную безопасность. И они мигрируют на территории с незамерзающими стациями (местами, подходящими для пребывания конкретного вида – прим. Т-и)», – подчеркнула исследовательница.

Обычно лебеди-шипуны мигрируют уже к середине ноября, но «нынешняя теплая осень затянулась, что позволяет нам наблюдать запоздалых птиц и сейчас», добавила биолог.

Специалисты призывают не пугать шипунов и не кормить их хлебом, поскольку это вредит здоровью птиц.