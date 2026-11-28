Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил китайскую компанию UBtech Robotics, специализирующуюся на производстве человекоподобных роботов. Ему продемонстрировали различные модели и их возможности. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В частности, компания представила роботов, предназначенных для перевозки грузов на промышленных предприятиях. Такие устройства уже используются на производствах нескольких крупных мировых компаний. Они способны самостоятельно заменять разрядившиеся аккумуляторы на заряженные, что позволяет им практически непрерывно выполнять рабочие задачи.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также Минниханову показали роботов для выполнения бытовых задач, в том числе уборки помещений. Отдельное направление разработок UBtech Robotics – ультрабионические роботы, которые максимально приближены к человеку по внешнему виду и движениям. Эту линейку компания представила в июне 2026 года.

«Эффект Раиса. Китайский робот при виде Рустама Минниханова заговорил по-татарски», – рассказала Лилия Галимова в своем канале в «Максе».

UBtech Robotics занимается не только производством самих устройств, но и разработкой необходимых для их работы технологий.

Разработки компании применялись и в медицинской сфере. Так, в 2020 году роботы UBtech помогали медицинским работникам, лечившим пациентов с COVID-19 в Шэньчжэне. В 2022 году производитель выпустил мобильного робота с ультрафиолетовым излучением для дезинфекции помещений.

Видео: канал Лилии Галимовой в «Максе»