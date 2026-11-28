Дочь Миляуши Сабировой и ее супруга Данира Сабирова заболела во время гастролей родителей. У девочки поднялась высокая температура, а артистка призналась, что сильно переживает из-за невозможности быть рядом с ребенком.

В историях в соцсетях Миляуша Сабирова рассказала, что температура у Дании достигла 39 градусов. По словам певицы, скорую помощь вызвали, однако спустя полтора часа медики еще не приехали. При этом диспетчер поинтересовался, есть ли у ребенка другие жалобы.

«Разве температуры 39 градусов недостаточно?» – возмутилась Сабирова.

Она также сообщила, что температура у дочери не спадает уже второй день, а лекарства не помогают. Скорую помощь пришлось вызывать повторно. Блогер выразила надежду, что на этот раз медики приедут.

Кроме того, Миляуша попросила подписчиков поделиться советами о том, как облегчить состояние ребенка при высокой температуре.

«Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Мой ребенок уже второй день лежит словно без сознания, даже говорить не может. Я хорошо знаю, что такое температура 39 градусов, сама через это проходила. Мне очень тяжело оттого, что в такой момент я не могу быть рядом с дочерью», – сказала Сабирова.