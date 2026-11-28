Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Шэньчжэньский политехнический университет в Китае. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и Университетом Иннополис.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Шэньчжэньский политехнический университет создал 17 отраслевых образовательных подразделений совместно с ведущими компаниями. В очном формате здесь обучаются более 30 тыс. студентов.

По данным университета, за последние пять лет вуз получил 436 патентов на изобретения и принял участие в разработке 141 стандарта.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время встречи с руководством университета Рустам Минниханов поблагодарил представителей вуза за содержательную экскурсию. Он также предложил начать практическую часть сотрудничества с современного практикума по компьютерной инфраструктуре и проектированию микросхем.

Кроме того, Раис Татарстана выступил с инициативой организовать краткосрочные стажировки для преподавателей и аспирантов, а также академический обмен студентами.