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Аренда однокомнатных квартир в Казани с начала 2026 года подешевела на 6,6%. По темпам снижения ставок город занял второе место среди крупнейших городов России. Об этом ТАСС сообщила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По словам эксперта, сильнее всего стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась в Краснодаре – на 6,7%, до 26,6 тыс. рублей. В Казани показатель уменьшился на 6,6%, до 32,9 тыс. рублей, а в Челябинске – на 6,3%, до 24,6 тыс. рублей.

Также заметное снижение зафиксировано в Екатеринбурге (на 4,9%, до 33 тыс. рублей) и Воронеже (на 4,8%, до 20,9 тыс. рублей). В Москве ставки сократились на 0,4%, до 66,7 тыс. рублей.

Что касается двухкомнатных квартир, сильнее всего ставки аренды снизились в Москве – на 12,7%, до 97,1 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – на 8,9%, до 59,5 тыс. рублей, и Уфе – на 7,6%, до 28,3 тыс. рублей. В Казани этот показатель в представленном экспертами перечне не указан.

«В среднесрочной перспективе средние ставки аренды квартир продолжат снижение, в том числе и в тех городах, где пока еще сохраняется рост относительно начала текущего года. Каких-либо факторов для смены этого тренда на рынке сейчас нет», – заключила Павлинова.