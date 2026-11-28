Сегодня ночью ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в Киевской, Одесской и других областях Украины, сообщает Минобороны РФ.

В городе Белая Церковь Киевской области поражена электроподстанция «Заречье», обеспечивавшая энергией военно-промышленные предприятия Украины. Также в Одесской области поражен топливный резервуар, в котором хранилось горючее для ВСУ.

Кроме того, уничтожены четыре ж/д локомотива в трех областях Украины и доставлявшее военные грузы морское судно в Черном море.