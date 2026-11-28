Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» 28 ноября проведет домашний матч против тольяттинского «Акрона» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

После 15 туров казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В активе «Рубина» пять побед, шесть ничьих и четыре поражения.

«Акрон» располагается на 15-й строчке с 12 очками. Тольяттинцы одержали две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.