В столице Татарстана пройдет пятый Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какую практическую пользу может извлечь Казань из встреч со звездными архитекторами на V «Казаныше» Александра Давыдова Обозреватель «Татар-информа»

10 и 11 декабря в столице Татарстана пройдет пятый Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». На площадке обновленного ЦУМа архитекторы, градостроители, девелоперы и представители власти будут обсуждать будущее городов. Центральной темой форума станет «Трансформация и рост». В повестке – преобразование промышленных территорий, развитие зеленой инфраструктуры, архитектурное образование и роль искусства в городской среде. Отдельную дискуссию посвятят поиску нового архитектурного символа Казани.

Но особого внимания в этом году заслуживает состав зарубежных участников. В столицу Татарстана приедут настоящие легенды мировой архитектуры: Вольф Дитер Прикс, Хосе Асебильо, Одиль Декк, Петер Ноевер и другие представители профессиональной элиты Европы и Азии. Причем, как подчеркнули организаторы, все заявленные спикеры примут очное участие в форуме.

Собрать специалистов такого уровня на одной площадке уже большое достижение. Однако попробуем разобраться, какую практическую пользу из этих встреч может извлечь Казань. Ведь многие задачи, стоящие сегодня перед столицей Татарстана, наши зарубежные гости уже решали в других городах мира.

Вернуть город к воде и вдохнуть новую жизнь в промзоны

Имя Хосе Антонио Асебильо неразрывно связано со знаменитой «барселонской моделью» урбанизма. Именно он был одним из идеологов градостроительных преобразований каталонской столицы в преддверии Олимпиады 1992 года.

До этого Барселона, будучи приморским городом, фактически жила спиной к морю: побережье занимали промышленные предприятия, а железнодорожные пути отрезали горожан от воды. Подготовка к Играм позволила радикально преобразить эти территории, создав на их месте пляжи, набережные и новые городские кварталы.

Еще один примечательный проект с участием Асебильо – 22@Barcelona. Бывший промышленный район превратился в центр экономики знаний, объединивший технологические компании, исследовательские и образовательные учреждения.

Не правда ли, знакомые для Казани задачи? О том, что городу необходимо развернуться к Волге, неоднократно говорили мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина и другие эксперты.

Не менее актуален для Казани и вопрос дальнейшей судьбы промышленных территорий. В ходе одного из обсуждений градоначальник даже сравнил их с «ржавым поясом» (наверное, по аналогии с американским), который предстоит превратить в красивое ожерелье.

В обоих случаях опыт Барселоны мог бы помочь Казани выйти за рамки привычного благоустройства и по-новому взглянуть на градостроительный и экономический потенциал этих территорий.

Тем более что с особенностями градостроительного развития Казани Асебильо знаком не понаслышке. Почти два десятилетия назад он работал над концепцией преобразования Старо-Татарской слободы, а позднее – над проектами подготовки города к Универсиаде 2013 года. А в 2012 году за работу над планом застройки квартала в историческом центре Казани архитектор получил личную благодарность от Президента (ныне – Раиса, – прим. Т-и) Татарстана Рустама Минниханова. Тем интереснее было бы услышать его оценку нынешних градостроительных амбиций столицы республики.

Добиться собственного «эффекта Бильбао»

Один из самых именитых гостей предстоящего «Казаныша» – сооснователь австрийского архитектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU Вольф Дитер Прикс. Еще в 1988 году он наряду с другими легендами мировой архитектуры – Захой Хадид, Фрэнком Гери, Ремом Колхасом и другими – стал участником знаковой выставки деконструктивистской архитектуры в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA). Именно это поколение архитекторов во многом изменило представление о том, какую роль отдельно взятое здание может сыграть в судьбе целого города.

Пожалуй, наиболее ярким тому примером стал испанский Бильбао, где в 1997 году открылся спроектированный Гери Музей Гуггенхайма. Бывший промышленный центр стал популярным направлением культурного туризма, привлек инвестиции и дал импульс развитию местного бизнеса. Так возникло понятие «эффект Бильбао» – когда знаковый архитектурный объект становится катализатором экономического и культурного возрождения города.

В портфолио Прикса, которого мы вскоре увидим в Казани, тоже немало зданий, ставших визитными карточками городов: BMW Welt в Мюнхене, штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте, Музей слияния в Лионе. К слову, именно лионский район Конфлюанс Ильсияр Тухватуллина называла одним из зарубежных ориентиров при обсуждении будущего казанского речного порта.

Австрийский архитектор уже имел возможность предложить свое видение новой архитектурной доминанты Казани – его бюро участвовало в конкурсе на разработку концепции театра Камала. И хотя здание в итоге было реализовано по проекту другой международной команды, сегодня именно с ним можно связывать надежды на собственный «эффект Бильбао».

Способна ли Казань стать одним из направлений архитектурного туризма? Какие здания могли бы изменить ее восприятие в мире? Учитывая, что одной из центральных тем предстоящего форума станет поиск нового символа города, сложно представить более подходящего собеседника для такой дискуссии, чем Прикс.

Сохранить наследие, не отказываясь от новаторства

В 1996 году бюро французского архитектора Одиль Декк получило «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале, а в 2016-м сама Декк была удостоена престижной премии Jane Drew Prize. Среди ее многочисленных работ – креативный кластер Le Cargo в Париже, здание Регионального фонда современного искусства Бретани в Ренне, ресторан Phantom в историческом здании парижской Opéra Garnier. В интерьерах XIX века архитектор создала подчеркнуто футуристическое пространство.

Почему этот проект интересен нам? В Казани практически каждое предложение о строительстве современного здания в историческом центре становится поводом для дискуссий. При этом в стремлении сохранить сложившийся архитектурный облик города мы зачастую слишком осторожно относимся к новаторским решениям.

Между тем мэр столицы Татарстана неоднократно подчеркивал, что исторический центр должен быть пространством возможностей, а не запретов. И работы Декк, на мой взгляд, прекрасно иллюстрируют эту мысль: современная архитектура способна не только органично сосуществовать с исторической, но и подчеркивать ее достоинства.

В конце концов, здания, которыми мы сегодня гордимся и которые стремимся сохранить, когда-то тоже были воплощением новых архитектурных идей. Но что оставит после себя наше поколение, если мы будем лишь воспроизводить достижения предшественников? Думается, именно об этом стоило бы поговорить с Одиль Декк на предстоящем форуме.

Сделать городскую среду союзником человека и природы

С работами китайского бюро Turenscape казанцы знакомы, даже если никогда не слышали его названия. В 2015 году именно эта команда совместно с MAParchitects выиграла международный конкурс на разработку концепции развития набережных Кабана.

На «Казаныше» бюро представит Ван Дун, за плечами которого около сотни проектов, включая экологический каркас Пекина и программу «Город-губка» в Гуанчжоу. При его участии на месте бывшей табачной фабрики в Бангкоке появился парк Benjakitti, способный накапливать и очищать дождевую воду, снижая риски подтоплений.

Татарстан уже стал одним из российских лидеров в развитии общественных пространств. На мой взгляд, у республики есть все предпосылки для того, чтобы занять ведущие позиции и в экологической ландшафтной архитектуре. Почему бы в рамках реализации стратегии развития Казанки вновь не обратиться к опыту китайских коллег, тем более что успешный пример сотрудничества у нас уже есть?

Другой представитель китайской архитектурной школы – Пинь Цзянь, обладатель почетного статуса FAIA Американского института архитекторов, трижды входивший в рейтинг AD100. В новом жилом районе города Сиань по его проекту появился общественный центр LAND, объединивший галерею, читальный зал, кафе, детский центр и спортивную инфраструктуру.

В сентябре этого года Тухватуллина говорила о необходимости обеспечить казанцев инфраструктурой в пределах 15 минут. И проект Пинь Цзяня – один из примеров того, как этот принцип может быть реализован при застройке новых жилых районов.

Сегодня, когда в Татарстане речь идет уже о комплексном развитии целых территорий (КРТ), нашим девелоперам особенно полезно было бы познакомиться с опытом китайского архитектора. Важно, чтобы в Казани появлялись самостоятельные центры городской жизни, а не скопления «человейников», откуда жители вынуждены ежедневно выезжать ради работы, досуга или общения. В конце концов, покупая квартиру, человек выбирает не только жилье, но и образ жизни на многие годы вперед.

Превратить искусство в самостоятельный повод приехать в Казань

Возвращаясь к «эффекту Бильбао», не стоит забывать, что за необычным титановым фасадом музея Гуггенхайма стоит культурная институция мирового уровня. Построить архитектурную достопримечательность – лишь половина дела.

Еще один гость «Казаныша» – Петер Ноевер – на протяжении 25 лет возглавлял венский Музей прикладного искусства, превратив его в международную площадку современного искусства, архитектуры и дизайна. Он организовал более 300 выставок, по его инициативе был создан MAK Center for Art and Architecture в Лос-Анджелесе, одной из задач которого стала поддержка молодых специалистов.

Сегодня Национальный музей Татарстана работает над созданием музейного квартала, появляются масштабные частные музейные проекты. На мой взгляд, именно сейчас важно задуматься не только о расширении музейной инфраструктуры, но и о месте Казани на культурной карте мира. И здесь многое будет зависеть от того, какие выставки и культурные события смогут предложить городу новые музейные пространства.

Ведь одно дело – посетить музей, оказавшись в Казани, и совсем другое – приехать в Казань специально ради выставки. И мне кажется, Ноеверу есть чем поделиться с нами в этом отношении.

Александра Давыдова – обозреватель «Татар-информа». Пишет о строительстве, архитектуре и недвижимости, но охотно выходит за рамки привычных тем – от воспитания детей и медицины до кино, музыки и кулинарии. Не представляет жизни без кофе и хорошей музыки: в плейлисте легко уживаются немецкий рок, русский рэп и классика. В свободное от журналистики время воспитывает шуструю шестилетку, кошку-«дворянку» и двух попугаев.