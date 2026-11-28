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В Татарстане сдали более 3 млн 276 тыс. кв. метров жилья, что составляет 103% от установленного плана. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.

По его словам, в сегменте коммерческого строительства план выполнен на 101%. В эксплуатацию ввели 117 многоквартирных домов общей площадью более 1,05 млн кв. метров. По программе социальной ипотеки показатель составил 91%: из 108 запланированных домов завершено строительство 44 общей площадью свыше 137 тыс. кв. метров.

Наиболее высокие темпы ввода жилья зафиксированы в секторе индивидуального жилищного строительства. Здесь сдали более 2 млн кв. метров, или 106% от плана.

Продолжается обеспечение жильем отдельных категорий граждан. В рамках программы для детей-сирот, рассчитанной в этом году на 641 человека, заключены три госконтракта на приобретение 260 квартир. Еще на 381 жилое помещение объявлены аукционы. Квартиры для этой категории граждан расположены в 33 строящихся многоквартирных домах.

Из 22 жилищных сертификатов, выданных многодетным семьям с пятью и более детьми, реализованы 20. Государственный жилищный фонд продолжает подбирать жилье для двух оставшихся получателей. Среди молодых семей субсидии использовали 59 из 62 получателей. Также жилье приобрели две семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. Для одного человека из этой категории подходящий вариант пока не найден.

Большинство объектов социальной инфраструктуры также завершены. В сфере образования продолжается строительство двух детских садов в Пестречинском и Зеленодольском районах. Их готовность составляет 82% и 92% соответственно.

В рамках нацпроекта «Семья» возводят четыре школы искусств. Выполнение работ на этих объектах достигло 55%. Кроме того, в Казани продолжается рекультивация иловых полей в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Работы выполнены на 90%.

Модернизация коммунальной инфраструктуры по республиканской программе завершена на 97%. В работе остаются семь объектов. За последние две недели работы закончили на пяти площадках в Зеленодольском, Заинском, Лаишевском и Нижнекамском районах, а также в Казани. Федеральный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры реализован полностью: за отчетный период завершены три объекта в Набережных Челнах.

Отдельно на совещании рассмотрели вопросы охраны труда на строительных площадках. С начала года саморегулируемые организации провели 2 тыс. 886 проверок, из них 1 тыс. 599 – с выездом на объекты. К нарушителям применили дисциплинарные меры 2 тыс. 373 раза.

Инспекция Госстройнадзора вынесла 565 постановлений об административной ответственности и организовала 1 тыс. 634 проверки. Главным инвестиционно-строительным управлением с начала года проведена 2 тыс. 571 проверка. Из 5 тыс. 124 выявленных нарушений устранены 5 тыс. 5.