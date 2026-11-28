ВТБ: ключевая ставка в декабре может сохраниться на текущем уровне
Решение Банка России по ключевой ставке на декабрьском заседании будет зависеть от инфляции, прежде всего от цен на топливо. Об этом заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его ожиданиям, регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.
«Думаю, новогоднего подарка не будет, ставка останется неизменной. В прошлый раз я говорил, что для него нужно, чтобы цена топлива вела себя хорошо. Подарок мы получим только за хорошее поведение инфляционного компонента», – сказал Пьянов.
Он также добавил, что возможность для смягчения денежно-кредитной политики по-прежнему остается, но зависит от динамики цен.
Отдельно Пьянов высказался о курсе рубля. По его словам, в конце года национальная валюта традиционно подстраивается к сезонной динамике.
«Исторически рубль немного слабеет в декабре. Сейчас курс около 82, и мы ждем небольшого ослабления. Если нужна цифра, пусть будет 84—85 рублей за доллар», – отметил он.
Говоря о результатах банка, топ-менеджер подчеркнул, что тенденция по росту прибыли год к году сохраняется. Группа ВТБ за десять месяцев заработала по МСФО 451,1 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 11% больше, чем год назад.
«Начиная с 9 месяцев мы превышаем прибыль прошлого года, и этот тренд продолжается», – сказал Пьянов.