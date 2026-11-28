Соцконтракт в Татарстане остаётся рабочим инструментом для семей в сложной ситуации: он помогает малоимущим гражданам повысить доход. По национальному проекту «Семья», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, с 2020 года заключено свыше 45,1 тыс. контрактов - поддержкой воспользовались более 115,1 тыс. человек. Чаще всего контракт используют для трудоустройства, сообщили в пресс-службе Министерства труда РТ.

Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется поддержке родителей: 1 479 контрактов оформлены с семьями, имеющими детей, - ими охвачен 5 061 человек, или 61,5% от общего числа участников программы. Для матерей, в том числе многодетных и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, социальный контракт становится реальной возможностью совмещать воспитание детей с профессиональным развитием: программа позволяет пройти переобучение, найти работу с удобным графиком или монетизировать свое хобби без отрыва от семьи.

Эффективность программы в Татарстане выше среднероссийской: на данный момент доля граждан, повысивших свой доход после завершения контракта, составила 79,6% (по РФ - 74,5%), а доля тех, чей доход превысил прожиточный минимум, - 61,1% (по РФ - 44%).

Одним из самых востребованных направлений остается открытие собственного дела - на эти цели государство предоставляет до 350 тыс. рублей. Мамы Татарстана активно пользуются этой мерой поддержки: чаще всего они открывают парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, запускают небольшие производства и развивают электронную торговлю.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться комплексной поддержкой: им предоставляется бесплатная помощь в повышении финансовой и предпринимательской грамотности, а также профессиональные консультации по разработке и составлению бизнес‑плана.

В 2026 году на эти цели республике выделено 811,54 млн рублей, из них 438,23 млн - из федерального бюджета и 373,31 млн - из республиканского. На текущий момент заключено уже 3 866 контрактов при годовом плане 3 388: 2 038 - на поиск работы, 1 266 - на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 132 - на развитие личного подсобного хозяйства и 430 - на иные мероприятия. В целом 89% всех контрактов заключены для организации занятости граждан.

Технология социального контракта применяется в республике с 2011 года, а с декабря 2018 года Татарстан в числе 20 субъектов Российской Федерации участвовал в пилотном проекте Минтруда России. В отличие от обычных денежных выплат, соцконтракт предполагает встречные обязательства: для каждого получателя разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации с четким планом действий, который поможет сформировать постоянный источник дохода.