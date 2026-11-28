Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Бульвар «Ярдэм» в Казани стал призером двух профессиональных конкурсов в области ландшафтной архитектуры и городского благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба комитета внешнего благоустройства города.

Общественное пространство удостоено серебряного диплома XVII Национальной премии АЛАРОС в номинации «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального значения». Кроме того, бульвар вошел в число победителей XIX Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ «Город, где хочется жить», получив диплом «За создание общественных пространств».

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Жюри отметило проект как первый в России бульвар, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья. При его создании учитывались предложения будущих посетителей: к разработке пространства привлекли Всероссийское общество слепых, фонд «Ярдэм» и жителей района.

В этом году на Национальную премию АЛАРОС претендовали 150 проектов из 19 регионов России. Среди участников были работы из Санкт-Петербурга, Владивостока и Якутска. Победителей определяли четыре комитета жюри под руководством ведущих ландшафтных архитекторов страны.