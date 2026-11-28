О страшном ДТП на улице Тэцевской в Казани сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, легковушка получила сильные повреждения. На месте работали экстренные службы.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, накануне вечером 26-летний водитель «Лады» 12-й модели ехал по Тэцевской. В какой-то момент он выехал на встречку, потерял управление и на скорости влетел в бетонную опору теплового путепровода. Водителя и его 27-летнюю пассажирку госпитализировали.

Как уточнили «Татар-информу» в ведомстве, у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы. Они оставались в сознании.

В настоящий момент проводится административное расследование.