Мошенники придумали новую схему обмана якобы с проверкой сведений для получения соцвыплат, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Человеку звонит лжесотрудник социальной службы и сообщает, что ему положена выплата. Для ее получения необходимо проверить документы. После того, как жертва дала согласие, ей звонит «силовик» и предлагает установить на телефон приложение для видеосвязи.

В дальнейшем через видеозвонки и с помощью психологического давления злоумышленники убеждают людей передать им деньги. Сбережения забирает курьер в условленном месте.