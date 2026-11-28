Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в китайский Шэньчжэнь ознакомился с разработками компании SenseTime, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Компания входит в число мировых разработчиков решений на основе ИИ. Ее технологическая инфраструктура SenseCore представляет собой облачную платформу, объединяющую крупные центры обработки данных. Она предоставляет вычислительные мощности и инструменты для обучения и использования моделей искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В работе SenseTime применяются мультимодальные модели, способные обрабатывать текст, изображения, видео и аудио. Разработки компании используются в сфере умных городов, автомобилестроении, финансов, здравоохранении и розничной торговле.

После посещения компании Рустам Минниханов встретился с участниками практико-ориентированной программы обучения, организованной Ассоциацией инновационных регионов России.

Программа направлена на изучение китайского опыта цифровой трансформации государственного управления. Участники знакомятся с подходами к цифровизации различных сфер – от городского хозяйства и транспорта до здравоохранения, образования и промышленности. В рамках обучения рассматриваются стратегические и законодательные основы, а также конкретные технологические решения.