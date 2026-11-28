Фото: dinamo-kazan.com

Казанский волейбольный клуб «Динамо – Ак Барс» 28 ноября встретится с саратовским «Протоном» в рамках предварительного этапа женской Суперлиги.

Матч 10-го тура начнется в 17:00 по московскому времени.

«Динамо – Ак Барс» подходит к матчу в статусе лидера чемпионата. После девяти проведенных встреч казанская команда набрала 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Протон» с 14 очками после девяти матчей располагается на восьмой строчке.