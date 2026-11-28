Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 28 ноября, в Татарстане сохранится циклоническая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет затянуто облаками. Ожидается небольшой снег (включая местами и Казань), но возможные ночью слабые метели утихнут в светлое время суток.

Прогнозируется северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Вероятные кое-где в темное время суток порывы ветра до 14 м/с затем прекратятся. На дорогах местами образуется гололедица.

После ночных -4, -9 градусов в дневные часы воздух по региону прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ – до -2, -4).

В воскресенье, 29 ноября, осадки в Татарстане должны прекратиться в связи с уходом циклона на восток.