В Татарстане ожидается до -2 градусов и небольшой снег, метели утихнут
Сегодня, 28 ноября, в Татарстане сохранится циклоническая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет затянуто облаками. Ожидается небольшой снег (включая местами и Казань), но возможные ночью слабые метели утихнут в светлое время суток.
Прогнозируется северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Вероятные кое-где в темное время суток порывы ветра до 14 м/с затем прекратятся. На дорогах местами образуется гололедица.
После ночных -4, -9 градусов в дневные часы воздух по региону прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ – до -2, -4).
В воскресенье, 29 ноября, осадки в Татарстане должны прекратиться в связи с уходом циклона на восток.
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