Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил китайскую компанию TCL CSOT, которая специализируется на производстве дисплеев для телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и автомобильных систем. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Компания самостоятельно выпускает матрицы, не закупая их у зарубежных производителей. В ее структуру входят 29 научно-исследовательских центров и 18 производственных площадок.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече с руководством TCL CSOT Рустам Минниханов предложил рассмотреть особую экономическую зону «Иннополис» в качестве площадки для развития сотрудничества. В частности, речь шла о возможной локализации промышленного производства и создании совместного центра с исследовательской лабораторией.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан заинтересован в долгосрочном партнерстве, которое предусматривает не только размещение производств, но и развитие совместных технологий и инженерных компетенций. Мы готовы обеспечить всестороннее сопровождение проектов», – отметил Рустам Минниханов.