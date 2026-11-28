Фото предоставлено организаторами мероприятия

Знакомство с культурой, историей и традициями Зеленодольского района состоится 30 ноября в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани. Мероприятие пройдет в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана».

Для гостей подготовят выставки местных художников «Мой зеленодольский край» и «Соприкосновение культур», а также презентацию проекта «ВасильевФест». На ярмарке «Наш дом – Россия» можно будет приобрести фермерскую продукцию и изделия местных мастеров.

В программе также запланированы мастер-классы по народным ремеслам и национальной кухне, дегустация чая по рецептам Каюма Насыри и ширданского катыка. Посетителям представят туристические маршруты района, проведут краеведческие викторины и покажут фильм «Водяная». Кроме того, будет работать выставка, посвященная трудовой доблести.

Завершится мероприятие гала-концертом творческих коллективов Зеленодольска и района. Он начнется в 18:00.

Презентация стартует в 14:00 по адресу: Казань, улица Московская, 2. Вход свободный.