Фото: канал Министерства спорта РТ в «Макс

Команда Татарстана стала бронзовым призером первого этапа Кубка России по синхронному катанию на коньках. Соревнования прошли в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

По итогам короткой и произвольной программ спортсменки набрали 209,73 балла. Этот результат принес им третье место среди команд мастеров спорта.

Фигуристки являются воспитанницами Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.