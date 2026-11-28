Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев встретился с председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексеем Еремеевым. Переговоры прошли в Казани в рамках рабочего визита якутской делегации, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Стороны обсудили развитие межрегионального и межпарламентского сотрудничества, а также совместную работу в рамках действующего соглашения между законодательными органами двух республик, подписанного в 2012 году.

Одной из основных тем встречи стала муниципальная реформа. Татарстан и Якутия сохранили двухуровневую систему местного самоуправления. Абдулганиев поблагодарил якутских коллег за поддержку позиции республики при рассмотрении федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. В результате регионам предоставили возможность самостоятельно выбирать модель организации МСУ.

«Мы неоднократно приезжали в Татарстан и изучали реализуемую у вас систему МСУ», – отметил Алексей Еремеев.

В свою очередь, Фарид Абдулганиев подчеркнул важность сохранения действующей системы для сельских территорий республики.

«Это очень важно для нас, – подчеркнул Фарид Абдулганиев, – в настоящее время в сельской местности проживают более 1 млн татарстанцев. Именно сельчане обеспечивают продовольственную безопасность республики, очень важно создать для них достойные условия жизни, и сельсоветы очень помогают нам в этих вопросах».

Сейчас в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований, в том числе 872 сельских и 39 городских поселений, 43 муниципальных района и два городских округа. По итогам встречи руководители парламентов договорились продолжить взаимодействие по вопросам реализации муниципальной реформы.

Сотрудничество Татарстана и Якутии развивается с 1998 года. В 2021 году правительства двух республик заключили соглашение о взаимодействии в экономической, культурной, социальной и других сферах. Парламентарии также совместно работают на площадках Совета законодателей России, уделяя внимание вопросам сохранения национальных культур, традиций и родных языков, а также организации местного самоуправления.

Алексей Еремеев находится в Казани с рабочим визитом, основная цель которого – участие в мероприятиях Чемпионата мира по мас-рестлингу. Соревнования стартуют сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс». Впервые в Поволжье за медали турнира поборются более 200 спортсменов из 55 стран. Россию представят 16 атлетов.