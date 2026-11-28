В Турции при участии Рустама Минниханова запустили завод малеинового ангидрида, Татарстан и китайская провинция Шаньдун создали совместный университет, Раис РТ призвал защитить подростков от суицида. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Минниханов в Стамбуле: когда компетенции выше международной повестки

Главное событие недели – поездка Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Турцию, где он принял участие в запуске завода по производству малеинового ангидрида в Стамбуле. В церемонии также участвовали вице-премьер РФ Александр Новак и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз.

Это первое подобное производство в Турции, которое было реализовано при участии российских инженеров и технологов, в том числе из Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что наша республика вносит свой вклад в укрепление сотрудничества России и Турции. Он напомнил, что объем татарстано-турецкого товарооборота в прошлом году превысил $4,5 млрд. По итогам первой половины этого года наблюдается положительная динамика – уже $2,67 млрд.

Как отметили участники мероприятия, открытие завода укрепляет российско-турецкие связи в промышленной и технологической сферах и создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Открытие этого завода – результат совместной работы и важный шаг в развитии российско-турецкого сотрудничества. Важно, что проект удалось реализовать, несмотря на непростую международную обстановку. Это наглядный пример того, что взаимное доверие, последовательная работа и заинтересованность сторон позволяют успешно реализовывать масштабные инвестиционные проекты», – подчеркнул Раис Татарстана.

Джевдет Йылмаз отметил, что этот проект очень важен для Турции, так как он существенно расширит производственную базу турецкой химической промышленности. Вице-президент ТР выразил отдельную признательность Татарстану за те компетенции, которые были применены в реализации сложного с технологической точки зрения международного проекта.

Современное положение дел во взаимодействии Татарстана и Турции и другие акценты визита Минниханова в Стамбул обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, известный блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свой университет «на двоих»: Россия и Китай запустили совместный проект в Казани

В Казани состоялось громкое событие для российского и китайского высшего образования – здесь торжественно открыли Российско-китайский университет перспективных технологий. Случилось это в рамках пленарного заседания Форума технических университетов России и Китая «Инженерное образование и технологическое развитие РФ и КНР: ответы на глобальные вызовы».

В заседании участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента России Андрей Фурсенко и министр образования КНР Хуай Цзиньпэн.

Этот проект – плод сотрудничества Татарстана и китайской провинции Шаньдун. Идея простая, если не считать масштаба: выстроить новую модель подготовки специалистов, при которой российские и китайские университеты не просто обмениваются студентами, а вместе пишут учебные программы и ведут исследования. Опорными вузами стали Казанский федеральный и Шаньдунский университеты.

Рустам Минниханов подсчитал, что под крышей университета собрались 11 ключевых вузов республики и 14 крупнейших организаций высшего образования провинции Шаньдун.

Важно понимать: это не просто «корпорация университетов», а ставка на долгосрочное научно-образовательное партнерство. В проекте заложены совместные институты и исследовательские центры, двойное научное руководство, цифровая образовательная платформа и механизмы защиты интеллектуальной собственности. Со временем охват расширится на инженерные специальности, информационные технологии, энергетику, агрономию и медицину.

Андрей Фурсенко в своем выступлении высказался прямо: текущие реалии требуют пересборки системы образования, поиска новых методов и технологий обучения.

«Перед нами стоит задача создать технологическое лидерство, и это огромная ответственность. Гораздо проще заниматься импортозамещением. Но главными, ключевыми странами будут те, кто создает стандарты, а не повторяет, даже очень хорошо, то, что сделали другие», – заметил помощник Президента России.

Значение события для России и Китая обсудили участники видеоподкаста.

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Подростки на грани: Минниханов требует системной профилактики суицидов

Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, отдельно заострив тему борьбы с суицидами среди подростков.

Поводов для беспокойства, судя по статистике, озвученной на совещании, хватает: в республике растет число преступлений с участием подростков в сфере дропперства, незаконного оборота наркотиков, мошеннических схем и правонарушений экстремистского характера.

«Текущие реалии требуют дополнительных мер, направленных на пресечение преступлений с использованием цифровых технологий, профилактику проявлений криминального мышления среди подрастающего поколения», – подчеркнул Раис Татарстана.

Особый акцент – на воспитательной работе в школах и семьях. «Дети всегда должны быть чем-то заняты: спортом, творчеством, учебой», – сказал Минниханов.

Случаев суицида среди несовершеннолетних становится больше, и глава республики этим обеспокоен.

«Поручаю главам муниципальных образований рассмотреть на заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросы состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, организации работы по профилактике суицидального поведения с выработкой конкретных мер, направленных на стабилизацию обстановки в подростковой среде», – заметил Минниханов.

Участники «Акцентов недели» ответили на вечные вопросы: кто виноват и что делать.