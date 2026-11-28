Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) закончил срочную службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Об этом сообщает РИА Новости.

Встретить музыканта у военной части приехали более 15 друзей и коллег. Они обнимали артиста и поздравляли его с возвращением. После встречи рэпер сел в новый автомобиль, который специально привезли для него.

На вопрос о том, как прошла служба, Macan ответил: «Все хорошо, спасибо».

Вместе с другими военнослужащими артист прошел курс молодого бойца, включавший физическую, огневую и специальную подготовку. Во время службы он участвовал в охране общественного порядка и обеспечении безопасности жителей Московского региона.